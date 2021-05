Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Montag, 31. Mai, am fünften Kalendertag in Folge einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 50 auf 100 000 Einwohner für den Hohenlohekreis veröffentlicht. Der erste Tag mit einer Inzidenz unter 50 war laut Veröffentlichung des RKI Donnerstag, 27. Mai mit einem Wert von 44,4. Es folgten Freitag, 28. Mai (47,0), Samstag, 29. Mai (47,9), Sonntag, 30. Mai (48,8)

