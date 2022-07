Simon Michler soll übernehmen

Niederstetten. Das ist ein dicker Knopf hinter die Suche nach einem Amtsverweser fürs Niederstettener Rathaus: Simon Michler (37), seit dem Jahr 2016 Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen vor den Toren Heidelbergs, soll den Leitungsposten übernehmen. Am Mittwochabend stand Michler – nach Redaktionsschluss für diese FN-Ausgabe – in öffentlicher Gemeinderatsitzung zur Wahl. Dass die Kür des Diplom-Verwaltungswirts ins Verweser-Amt auch erfolgt ist, gilt als sicher.

Nach FN-Informationen wurde Simon Michler als Nachfolger der scheidenden Niederstettener Hauptamtsleiterin Silvia Weidmann bereits auf dem Papier in dieses Amt gewählt. Michler soll bis zur juristischen Klärung der Vorgänge um die vorläufig dienstenthobene Bürgermeisterin Heike Naber also in einer Doppelfunktion im Niederstettener Rathaus tätig sein.

Simon Michler war bereits in einigen Verwaltungen leitend tätig. © Privatfoto

Michler hatte sich 2021 um das Amt des Schwäbisch Haller Oberbürgermeisters beworben – dem Vernehmen nach auch, weil komplexe parteipolitische Verhältnisse in Edingen-Neckarhausen die Arbeit als Verwaltungschef zunehmend erschwert hätten. Als Bewerber hatte Michler im ersten Wahlgang das zweitbeste Ergebnis verbuchen können, doch der Abstand auf Platz eins war seiner Einschätzung nach zu groß, um noch eine realistische Chance auf den Wahlsieg zu haben. Für den zweiten Wahlgang kandidierte er deshalb nicht mehr. Michler führt aktuell noch das Rathaus in Edingen-Neckarhausen, hat aber bereits vor längerer Zeit erklärt, dort nicht erneut kandidieren zu wollen.