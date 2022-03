Sieben Kitas bleiben geschlossen

Crailsheim. Die Gewerkschaft ver.di hat während der laufenden Tarifverhandlungen zu Warnstreiks in den Kindertageseinrichtungen aufgerufen. In Crailsheim werden daher an diesem Dienstag sieben Einrichtungen geschlossen bleiben.

Derzeit laufen die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft ver.di und den kommunalen Arbeitgeberverbänden im Erzieherbereich. Im Rahmen dessen hat die Dienstleistungsgewerkschaft für den Dienstag, 8. März, zu Warnstreiks in den Einrichtungen aufgerufen. Die Stadtverwaltung muss daher sieben Kindertageseinrichtungen geschlossen halten, da nicht mehr ausreichend Mitarbeitende zur Verfügung stehen. Betroffen sein werden die Pusteblume, Sonnenschein, Roter Buck, Goldkiste, Wiesenwichtel, Traumkiste und Horaffen. In den drei Kindertageseinrichtungen Zwergenhaus, Sterntaler und Safari kann eine Notbetreuung angeboten werden. Bei den übrigen neun Einrichtungen kommt es zu keinen Einschränkungen.

