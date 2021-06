Sieben Bewerber bei der OB-Wahl

Schwäbisch Hall. Der Gemeindewahlausschuss der Stadt Schwäbisch Hall hat über die Zulassung von Bewerberinnen und Bewerbern für die OB-Wahl am Sonntag, 4. Juli, entschieden. Auf den Wahlzetteln werden sieben Kandidatinnen und Kandidaten stehen.

Dies sind: Simon Michler,

Diplom-Verwaltungswirt (FH), Bürgermeister; Daniel Michael Bullinger, Diplom-Verwaltungswirt (FH), Bürgermeister; Alexander Keys, Kaufmännischer Fachwirt, Friseurmeister ; Dr. Andreas Baum, Unternehmensberater; Kathinka Adelheid Fride Kaden, Pfarrerin; Sarah Birgit Holczer, Unternehmerin; Henning Holger Pedro Lenz, selbstständiger Discjockey und Veranstalter.

Zwei weitere Bewerberinnen und Bewerber hatten bis zum Bewerbungsschluss nicht alle notwendigen Unterlagen eingereicht, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt. Sollte keine Kandidatin und kein Kandidat am Sonntag, 4. Juli, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen, findet am Sonntag, 18. Juli, eine Neuwahl statt.

