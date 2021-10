Sie erstrahlt in neuem Glanz

Bieberehren. In völlig neuem Glanz erstrahlt seit wenigen Tagen die „Muttergottes“ in der Grotte gleich neben der Pfarrkirche St. Peter und Paul von Bieberehren. Anni Schäfer, die seit fast 50 Jahren die Grotte, das dazugehörende Gärtchen und die Außenanlage der Kirche liebevoll pflegt, hatte sich entschlossen, diese Madonna auch für die nachfolgende Generation in einem würdigen Zustand zu erhalten.

Vermutlich stammt die Grotte mit der Statue aus der Zeit, als die örtliche Kapelle (1880) errichtet wurde. Im Laufe der letzten Jahre war nun alles etwas verwittert. Vor allem der Buchsbaumzünsler hatte zugeschlagen, und vernichtete die Hecke.

Seit knapp 50 Jahren pflegt Anni Schäfer ehrenamtlich die Grotte mit dem dazugehörenden Gärtchen liebevoll zur Freude aller. © Brunecker

Anni Schäfer hat nun in wochenlanger Arbeit, natürlich mit einigen weiteren tüchtigenHelfern, das Gärtchen auf ihre Kosten mit Blumen neu bepflanzt. Vor allem ältere Bürger schauen hier gerne einmal zu einem Gebet vorbei. Da die Grotte nur wenige Meter vom Radweg Liebliches Taubertal liegt, wurden auch schon zahlreiche Radler hier gesehen.