Sich und seine Kreativität entdecken

Hohebuch. Die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch bietet im Juni verschiedene Seminare an:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kräuterseminar – Frauenkräuter: am Samstag, 4. Juni, von 9 bis 17.30 Uhr. Die Natur hält viele Kräuter und Pflanzen bereit, mit denen man den Körper und Geist stärken kann. Man lindert Beschwerden und bieten jeder Frau in ihrem Lebenszyklus Unterstützung an. Frauenmantel, Beifuß, Schafgarbe, Brennnessel und Salbei lernt man im Seminar kennen.

Reise zum Ursprung: Filzen mit Rohwolle am Donnerstag, 9. Juni, 15 Uhr, bis Samstag, 11. Juni, 15 Uhr. Filz ist ein ursprüngliches Material, das bis heute eine besondere Kraft in sich birgt. Mit der Geduld der Hände, Wasser, Seife und diesem außergewöhnlichen Werkstoff in seiner ursprünglichen und wohl schönsten Form lassen sich durch fließenden Bewegungen lose Fasern zu einem strukturierten, festen und langlebigen Gewebe verbinden. Durch Grundlagen handwerklicher und künstlerischer Filztechniken lernt man die Eigenschaften einzelner Wollen kennen. Man nutzt Rohwolle verschiedener gefährdeter Schafrassen und gestaltet „vegetarische Felle“, welche als Wandgestaltung, Sitzunterlage oder Bodenteppich Verwendung finden. Leitung: Rahel Vakalopoulos.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Sonnengesang: Meditation in Tanz und Bewegung am Freitag, 10., 17 Uhr, bis Sonntag, 12. Juni, 13.30 Uhr. Franz von Assisi, der „Troubadour Gottes“, könnte sein Loblied auf die Schöpfung und ihre Geschöpfe gesungen oder getanzt haben. Man lässt sich äußerlich und innerlich bewegen: mit einfachen Kreistänzen, Bewegungsmeditationen und verschiedenen Formen der Körperarbeit nähert man sich dem Sonnengesang. Er integriert Leid und Tod als Erfahrung. Achtsamkeit für sich selbst und die Umgebung ist die Grundlage der Bewegungsarbeit. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Filzen: Erstellen einer eigenen Schmuckkollektion am Freitag, 17. Juni, 18 Uhr, bis Samstag, 18. Juni, 17 Uhr. Aus feinster Merinowolle, auch in Kombination mit Seidenfasern, entstehen in Nassfilztechnik filigrane Knospen, Blätter und Blüten, welche anschließend an eine elastische Kordel geknotet und zu einem Schmuckstück zusammengefügt werden. Man filzt ein filigranes Collier sowie einen Ring, einen Armreifen und ein Paar Ohrringe. Referentin: Gabriele Ihmels, Schmuckfilzerin.

Wildholzmöbel aus frischem Holz: am Freitag, 17. Juni, 14 Uhr, bis Sonntag, 19. Juni, 13.30 Uhr. Gartensessel, verschiedene Stühle, Bänke, Beistelltische und Sichtschutzwände werden aus frischem Grünholz gebaut. Es entstehen Einzelstücke, die in Haus und Garten besondere Akzente setzen. Jedes Wildholzmöbel ist ein Unikat. Augen auf für Holz aus Gärten und Hecken, Baumschnitt, Häckselplatz, keine Vorkenntnisse erforderlich. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referent: Reiner Kaschel, Diplom Holz- und Wirtschaftsingenieur.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Improvisationstheater: für Pädagogen und Interessierte am Samstag, 18. Juni, von 9 bis 16.30 Uhr. Improvisation ist alles, im Unterricht, im Alltag, im ganzen Leben und auf der Bühne. Gemeinsam erprobt man Assoziationsspiele, verschiedenen Impro-Theater-Formate und erlernt die Kunst, heiter und mit viel Spaß zu scheitern. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Theaterpädagogin BuT.

Chorstudio 2022: von 16. bis 19. Juni, Donnerstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr. Das Chorstudio wendet sich an engagierte und geübte Sänger, die konzentrierte, begeisternde Chorarbeit schätzen. Es wird Musik verschiedener Epochen (Motetten, Choräle, Gospels/ Spirituals) erarbeitet und am Sonntag in einem Gottesdienst gesungen. Die Freude am Singen steht im Vordergrund, Stimmbildungsübungen und Einblicke in Interpretationsansätze ergänzen das Programm. Bei der Anmeldung sollte man die Stimmlage angeben. Referent: Professor Jürgen Budday, Kirchenmusikdirektor.

Steinbildhauerwerkstatt II und III: 20., bis 23. Juni, Montag, 14.30 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr sowie 24., bis 26. Juni, Freitag, 14.30 Uhr bis Samstag, 16 Uhr. . Unter Anleitung eines erfahrenen Steinbildhauermeisters wird man Steine mit traditionellen Werkzeugen wie Klöpfel, Zahn- und Spitzeisen, bearbeiten. Man sammelt eindrückliche Erlebnisse in einer handwerklich-kreativ arbeitenden Gruppe und erschafft ausdrucksvolle Ergebnisse. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt. Leitung: Annette Laucher, Referent: Marcel Huber, Steinbildhauermeister.

Upgrading: Techniken der allerkleinsten Reste am Donnerstag, 23. Juni, von 9 bis 17 Uhr. In diesem Kurs sind nicht nur die geheimnisvoll eingefilzten kleinen und wertvollen Steine von Wert, sondern auch die Texturen, die durch die verschiedensten neuen Wollmischungen entstehen können. Zudem erprobt man verschiedene, leicht zu handhabende Ideen für Verschlusstechniken. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Renate Maile-Moskowitz, Filzkünstlerin, USA.

Unvergessliche Seiden-Sampler: 24., bis 26. Juni, Freitag, 16 bis Sonntag, 16 Uhr. Objekte, Schmuck, Krägen, Accessoires, etc., werden in mehrfach geschichteter Schablonentechnik aufgebaut und gefilzt. Eine Vielzahl von Schnitt-Techniken eröffnet dreidimensionale, farbige Überraschungen. Highlights sind spezielle Shibori-Färbetechniken und Neuentdeckungen von Seidenstoffen aus aller Welt sowie Vermittlung von Kenntnissen zur Seide. Für erfahrene Filzerinnen. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Renate Maile-Moskowitz, Filzkünstlerin, USA.

Männerseminar Mann sein – mit Freude und Leichtigkeit: am Samstag, 25. Juni, von 9.30 bis 17 Uhr. Männer wenden sich in der heutigen Zeit immer mehr sich selbst, ihrer Innenwelt und den wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu. Ein gesellschaftlicher Wertewandel findet wie überall auch hier statt. Man gönnt sich eine Auszeit in einer Männergemeinschaft, um Kraft, neue Impulse und Sichtweisen für sich und den Alltag zu gewinnen und dabei auch wertvolle Zusammenhänge zu erkennen.

Das Seminar ist eine gute Mischung aus Impulsvorträgen, vertiefenden Übungen, Meditationen und Achtsamkeit, je nach Wetterlage finden auch Übungen im Freien statt. Leitung: Annette Laucher, Referent: Thomas Kilian, Betriebswirt und Transformations-Coach.

Nunoschal geschnitten: am Montag, 27. Juni, von 9 bis 16 Uhr. Auf jeder Stufe einen Schnitt – für neue Eröffnungen im Filzen: Transparenter, leichter Seidengazestoff wird mit Vorfilz oder zusätzlichen exotischen Wollmischungen belegt und ausgeschmückt. Das Muster wird geplant, ausgeschnitten, Nuno gefilzt, gefärbt und zuletzt mit der japanischen Shibori-Technik vollendet. Man bezieht in allen Stufen des Filzvorgangs, das „Ausstanzen“ mit ein. Leitung: Rahel Vakalopoulos, Referentin: Renate Maile-Moskowitz, Filzkünstlerin, USA.