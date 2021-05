Sensationspreis für Jungkuh

Ansbach. Der Blick in die Versteigerungshalle erinnerte eher an die Frankfurter Börse als an einen Viehmarkt. Über Bildschirme waren die Kaufwilligen aus der Region, aber auch aus dem Ausland zugeschaltet. Im Parkett saßen zehn Mitarbeiter des Verbandes, als „Viehbroker“, über Telefon mit den Kunden verbunden. Um die Versteigerung übersichtlich zu gestalten, waren die Tiere und Embryonen im Vorfeld auf der Homepage des Verbands mit Bildern, Beschreibungen der züchterischen Bedeutung der Abstammungslinien und Videos angeboten worden. Die Versteigerung begann mit einer Sensation. 9100 Euro war einem Käufer aus Österreich eine hoch typisierte, acht Monate alte „Herzklopfen-Tochter“ aus einer McBeth-Kuh wert. Der durchschnittliche Preis der fünf verkauften Tiere lag bei guten 4180 Euro.

AdUnit urban-intext1