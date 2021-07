Seitenspiegel abgefahren

Creglingen. Einfach abgehauen ist ein Unbekannter am Montag, nachdem er in Creglingen einen geparkten VW Golf beschädigt hatte. Der betroffene Pkw stand zwischen 15.15 und 17 Uhr am Straßenrand der Torstraße. In diesem Zeitraum muss der Schadensverursacher beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug an dem VW hängen geblieben sein, wobei der linke Seitenspiegel beinahe vollständig abgerissen wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 in Verbindung setzen.