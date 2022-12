Seit Jahrzehnten für passendes Umfeld gesorgt

Röttingen. Montagmorgen, kurz nach halb zehn, Turnraum des Röttinger Kindergartens. Sechszehn Senioren beginnen ein „Warmgehen“ mit anschließenden Dehnungsübungen, um sich vor allem auch mental auf die nächsten sechzig Minuten einzustimmen.

Erst dann geht es auf die Bodenmatten für die verschiedenen Übungsschwerpunkte per Bauch- oder Rückenlage. Auch Hockergymnastik ist ein ganz wichtiger Punkt, ehe mit Entspannungseinheiten abgeschlossen wird. Die Anleitungen dazu kommen, wie bereits seit 35 Jahren, von Ingrid Gura. Sie leitet seit Herbst 1987 die Wirbelsäulengymnastikkurse der Volkshochschule (VHS) Ochsenfurt.

Wie viel Kurse es in den 35 Jahren waren, weiß sie selbst auch nicht so genau, denn sie hat sie nicht gezählt. Im Jahr sind es meistens zwei, ein Früh- und ein Abendkurs, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst.

Zu diesen „Job“ gekommen ist sie auf Ansprache der früheren VHS-Leiterin in Röttingen, Irmgard Hümmert, hat sie doch bereits beim Tennisclub Sportkurse wie Mutter/Kinder-Turnen leitete.

Zu ihrem Jubiläum kam auch die Leiterin und Geschäftsführerin der VHS Ochsenfurt, Carmen van Musscher, ins Taubertal um zu gratulieren, aber vor allem Dank zu sagen, lebt die VHS doch vor allem von treuen und erfahrenen Kursleitern.

Nach ihren Unterlagen ist die Röttingerin die dienstälteste Kursleiterin in ihrem Bezirk. Dabei erinnert die Geschäftsführerin an die Wichtigkeit der Erwachsenenbildung auf dem Land und vor allem vor Ort. Die VHS bereitet vielen Menschen im Landkreis viel Freude, was die langjährige Verbundenheit mit der Erwachsenenbildungseinrichtung bestätigt.

Neben den äußerst günstigen Kursgebühren für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird die VHS laut der Leiterin überwiegend von Zuschüssen aus Mitteln der Stadt Ochsenfurt und des Landkreises Würzburg, denen die Einwohnerzahlen zugrunde liegen, und Spenden finanziert.

Aufgrund des Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes erhält die VHS den Staatszuschuss. Dabei betont sie, dass immer sozialverträgliche Preise erhoben und die Kurse in verlässlicher Qualität vor Ort zur Verfügung gestellt werden.

Die VHS gibt mit ihren Bildungsangeboten für Gesellschaft, Kultur, Sprachen, Gesundheit, Beruf/EDV Gelegenheit, die in der Schule, in der Hochschule oder in der beruflichen Aus- und Fortbildung erworbene Bildung zu vertiefen, zu erneuern und zu erweitern. Dozenten werden natürlich immer gesucht. Diese sind auf der Webseite der VHS hinterlegt oder werden in persönlichen Gesprächen geworben.

Ingrid Gura selbst erinnert sich noch gut an die ersten Kurse, die in der Hauptschulturnhalle stattfanden, dann aber in die Burghalle und wegen der Überbelegung vor ein paar Jahren in den Turnraum des Kindergartens umziehen mussten.

Zu Beginn waren es noch pro Kurs über dreißig „Mitturner“, in den vergangenen Jahren hat sich dies auf zirka 15 je Kurs eingependelt. Erfreulicherweise nehmen gar Personen aus dem angrenzenden Baden-Württemberg an Kursen teil.

Natürlich muss sich die Dozentin laufend weiterbilden und vor allem auf jeden Abend oder Morgen vorbereiten, wollen die Teilnehmer doch ein abwechslungsreiches Programm, sind doch einige schon seit Jahren mit dabei.

In den doch sanften sechzig Minuten soll vor allem der Rücken durch Dehnübungen, Mobilisierung und Kräftigung der Rumpfmuskulatur gestärkt und mögliche Beschwerden rund um die Wirbelsäule gelindert oder ihnen am besten vorgebeugt werden.

In diesem Kurs wird gezielt die wirbelsäulenstabilisierende Bauch- und Rückenmuskulatur unter fachlicher Anleitung gekräftigt. Aber auch Seniorengymnastikabende leitet Gura. Dank der sehr lobenden Rückmeldungen macht es der Leiterin auch nach 35 Jahren noch viel Spaß und ein Ende ist noch nicht abzusehen.

Die Leiterin der Röttinger Außenstelle, Ute Zobel, die auch selbst Kurse leitet, ist natürlich sehr erfreut, eine solch erfahrene Leiterin vor Ort zu haben. Die Bieberehrenerin sorgt für das passende Umfeld, geheizte Räume, nötige Sportgeräte und vor allem die Zeitplanung. Bei ihr können sich die Interessenten anmelden. Aus Nachhaltigkeitsgründen werden ab dem neuen Semester die gedruckten Programmhefte nicht mehr per Post an alle Haushalte zugestellt.

Auf Wunsch können diese jedoch bei der Geschäftsstelle in Ochsenfurt weiter kostenlos abonniert und zugestellt werden. Weitere Informationen zum Thema VHS – auch zur VHS Kitzingen – unter www.vhs-ochsenfurt.de.