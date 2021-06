Seit Beginn 28 Tonnen Müll eingesammelt

Landkreis Schwäbisch Hall. Anfang des Jahres hat der Landkreis Schwäbisch Hall die Kampagne „Warum wirfst du deinen Müll in die Natur“ gestartet. „Wir wollen damit mehr Problembewusstsein erzeugen und so unsere Bürger und Durchreisende von dem Vermüllen der Landschaft abhalten“, teilt Landrat Gerhard Bauer in einer Pressemitteilung mit und stellt in einer ersten Zwischenbilanz fest, dass die Zahl wilder Müll-Meldungen über die Abfall-App seit dem Kampagnenbeginn stark angestiegen ist. Aufgrund dieser Meldungen wurden 28 Tonnen Müll von der Abfallwirtschaft des Landkreises eingesammelt. „Dafür sind, neben dem Schaden für die Umwelt, Personal- und Entsorgungskosten in Höhe von insgesamt 20 332 Euro entstanden“, berichtet Gabi Hornung.

Allgemeinheit trägt die Kosten

Die Leiterin des Abfallwirtschaftsamtes im Landratsamt macht darauf aufmerksam, dass diese Kosten über die Abfallgebühren von der Allgemeinheit getragen werden. Wilder Müll sei deshalb kein Kavaliersdelikt und werde, wenn der Verursacher bekannt ist, als Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht. „Dabei ist es so einfach, den Landkreis Schwäbisch Hall sauber zu halten“, sagt Gabi Hornung und verweist auf die Hausmüllabfuhr für Restmüll, Biomüll und Verpackungsabfälle und die Entsorgungsmöglichkeiten auf den 20 Wertstoffhöfen, die über das ganzen Kreisgebiet verteilt sind.

Infos zur Abfallentsorgung im Internet unter www.abfall-sha.de. Über die Abfall-App SHA, können Müllablagerungen direkt mit Standortmitteilung und Foto gemeldet werden können.