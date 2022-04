Sechs Projekte unterstützt

Hohenlohekreis. Im Rahmen der Aktion Mitmachen Ehrensache hieß es vom 29. November bis 3. Dezember 2021 wieder „jobben für den guten Zweck“. Rund 100 Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse im Hohenlohekreis arbeiteten bei knapp 70 Arbeitgebern ihrer Wahl. Der Lohn wird für soziale Projekte und Einrichtungen weltweit gespendet. Bislang nahmen jedes Jahr rund 300 Schülerinnen und Schüler daran teil, die bei rund 150 verschiedenen Arbeitgebern rund 10 000 Euro erarbeiteten.

Im Corona-Jahr 2020 konnten pandemiebedingt deutlich weniger Jugendliche jobben. Im Aktionsjahr 2021 gab es zwar auch wieder etwas weniger Arbeitsplätze als sonst, aber dennoch kann sich das Ergebnis sehen lassen: Es wurden insgesamt 6130 Euro für den guten Zweck eingenommen. Die Summe kommt durch den Einsatz zahlreicher Jugendlicher und Arbeitgeber zustande und wurde durch Spenden einiger Firmen sowie einer privaten Online-Spendenaktion zweier Botschafterinnen der Aktion aufgestockt.

Wer die Spenden bekommen soll, wurde bereits kurz vor Beginn der Aktion von den sogenannten Botschafterinnen und Botschaftern festgelegt – das sind Jugendliche, die sich ehrenamtlich besonders für die Aktion engagieren und dem Aktionsbüro bei der Planung, Werbung und Durchführung helfen. Es wurden insgesamt sechs soziale Projekte ausgewählt, die unterstützt werden sollen.

Im Aktionsjahr 2021 kam zudem eine Besonderheit hinzu: Für jede gejobbte Stunde wird ein Euro an die Flutopferhilfe Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gespendet. Bei 630 Arbeitsstunden sind das somit 630 Euro. Über Spenden konnten sich zudem diese Organisationen freuen: Mission Lifeline (Hilfe für Kinder und Jugendliche auf der Flucht), Lichtbrücke Hohenlohe (Wasserfilter für Familien, Kindergärten und Schulen in Bangladesch), Uppahar Deutschland, (Ermöglichung des Schulbesuchs für mittellose Kinder in Indien), Babyhaus Rosa/Uppahar (Schutz ausgesetzter Kinder und Säuglinge in Indien), Ärzte für Subachoque (Kinderbetreuung und medizinische Versorgung in Kolumbien) sowie der ME-Fond des Hohenlohekreises zur Unterstützung kreativer Ideen junger Menschen der Region.

Das Aktionsbüro Hohenlohekreis freut sich, dass Jugendlichen auch in Pandemiezeiten die Teilnahme an der sozialen Beteiligungsaktion ermöglicht wurde.