Bad Mergentheim. Im Kurhaus-Kursaal in Bad Mergentheim findet am Donnerstag, 4. November, um 19.30 Uhr der guten Tradition folgend wieder ein festliches Konzert des berühmten Schwarzmeer Kosaken-Chores statt unter der musikalischen Gesamtleitung und persönlichen Mitwirkung von Peter Orloff. Nach der bisher erfolgreichsten Tournee 2019/20 und der längsten Pause in der neueren Geschichte des Chores dürfen sich die Menschen endlich wieder auf ein großes Konzert-Erlebnis freuen. In enger Abstimmung mit dem Corona Beauftragten des Veranstalters wird vor Ort dafür Sorge getragen, dass die derzeit erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, damit die Zuschauer mit einem guten Gefühl dieses Konzert nach langer Zeit auch unbeschwert genießen können. Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, beim Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark. Telefon 07931/965225, im Brunnentempel bei der Wandelhalle, bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931/574820 sowie nach Verfügbarkeit an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de.

