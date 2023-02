Schwäbischer Albverein stellt Wanderprogramm vor

Hohenlohe. Die zunehmend milderen Winter lassen auch die Wanderer nicht unberührt: Schon jetzt zieht es viele Naturfreunde in die Natur, und wer das gerne in Gemeinschaft tut, ist beim Schwäbischen Albvereinwillkommen. Nicht zu verstecken hinter den kommerziellen Reiseveranstaltern braucht sich daher auch das neue Wanderprogramm des Burgberg-Tauber-Gaus.

Gau-Rechnerin Maria Göllinger hat sich wieder einmal ins Zeug gelegt, die über 700 Veranstaltungen der 15 Ortsgruppen aufs Papier zu bringen und ins Internet zu stellen. Auch 2023 gibt es jede Menge attraktiver Ziele – nachfolgend eine kleine Auswahl. Winterwanderungen in den Ortsgruppen sind im Februar angesagt, so zum Beispiel von der Ortsgruppe Blaufelden am 26. Februar zur legendären „Raboldshauser Bierbrauerei“, die just an diesem Tag geöffnet hat. Keine Pause gönnen sich im Februar auch die flotten Crailsheimer Nordic Walker mit Lilo Merkle und die Gesundheitswanderer mit Erika Hofacker, die sich jeweils donnerstags und samstags um 14 Uhr zusammenfinden. Und wer wieder einmal die einmalige Aussicht vom Burgbergturm mit anschließender Einkehr genießen will, ist am 12.März bei Dieter Doose gut aufgehoben, der um 13 Uhr vom ZOB aus die Wanderer anführt. Auch die Märzenbecher-Blüte kann bestaunt werden, wenn die Ortsgruppe Bad Mergentheim am 19. März von Bieringen nach Aschhausen aufbricht. Und gleich drei Ortsgruppen, nämlich Rot am See, Weikersheim und Creglingen, tummeln sich eine Woche später im Taubertal, wo der Frühling schon früher einsetzt als auf der Ebene. Die Gau-Veranstaltungen ergänzen immer das Angebot der Ortsgruppen. So führt Gau-Kulturwartin Ingeborg Raab am 2. April eine Pilgerwanderung auf dem Jakobusweg von Wallhausen nach Crailsheim an, der dann am 23. September die nächste Tagesetappe von Crailsheim nach Mainkling folgt.

Einen hochkarätigen Vortrag hält in Zusammenarbeit mit der VHS am 26. April im Crailsheimer Rathaussaal Dr. Hubert Klausmann zum Thema Schwäbisch-Fränkische Sprachgrenze. „Schlootfecher, Kaminfeecher oder Schornsteinfäger“ – welcher Dialekt wird wo gesprochen und warum ist das so? Direkt vor der Haustür, aber noch weitgehend unentdeckt, lockt vom 2. bis 7. Mai der Europäische Wasserscheideweg von Ansbach nach Schnelldorf, ebenfalls mit Ingeborg Raab als Wanderführerin. Die beliebte Wandern und Schauen-Halbtagestouren führen am 4. Juni nach Wiesenbach, und wer die 5. Etappe auf dem Württembergischen Weinwanderweg mit den entsprechenden flüssigen Kostproben von Krautheim nach Niedernhall miterleben will, kann dies mit Helmut Müllers Team am 17. Juni. Am Wochenende danach lädt Heidi Leitner aus Niederstetten zur „Freundinnen-Wanderung“ ein, nicht exklusiv, sondern ganz öffentlich, und diese erwandern heuer das Kocher- und Bühlertal von Bühlertann nach Braunsbach. Zum Rafting nach Tirol und auf zwei Allgäuer Berghütten geht es am 22./23. Juli mit den Ortsgruppen Niederstetten und Schrozberg.

So geht es munter weiter im Jahresprogramm bis in den Dezember, einschließlich der Kinder- und Jugendangebote der Ortsgruppen wie „Auf dem Rücken der Pferde“ und „Floßbau an der Jagst“, die jedes Jahr zum Renner werden. Der gesamte Gau-Wanderplan ist unter https://burgberg-tauber-gau.albverein.eu nachzulesen oder bei den Ortsgruppenvorsitzenden erhältlich.