Schwäbisch Hall bei „Earth Hour“ dabei

Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall beteiligt sich am Samstag, 26. März, wieder an der „Earth Hour“. Mit dieser Aktion setzt die Stadt mit vielen weiteren Städten weltweit ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz und gegen die Verschwendung von Ressourcen, ganz im Sinne der Klimaschutzkampagne der Stadt „für ein gutes Klima“. Der WWF (World Wide Fund For Nature) hat die Aktion Earth Hour ins Leben gerufen und ruft zum 16. Mal dazu auf, eine Stunde lang das Licht zu löschen. Für 60 Minuten werden von 20.30 bis 21.30 Uhr in Schwäbisch Hall die Beleuchtung des Rathauses und der Kirche St. Michael am Marktplatz ausgeschaltet.

