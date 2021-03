Hohenlohekreis. Die Zahl der FSME-Fälle (Frühsommermeningoenzephalitis-Fälle) im Land steigt weiterhin an. Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg 350 Infektionen gemeldet, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr 2019 (171 Fälle), was einen neuen Höchstwert bedeutet. FSME ist eine virusbedingte Infektionskrankheit, die mit grippeähnlichen Symptomen einhergeht, jedoch auch für eine Hirnhautentzündung sorgen kann.

Der Hohenlohekreis verzeichnete 2020 einen FSME-Fall, den ersten seit 2018. Ganz Baden-Württemberg – mit Ausnahme des Stadtkreises Heilbronn – wird vom Robert-Koch-Institut als FSME-Risikogebiet ausgewiesen. Daher rät das Gesundheitsamt trotz der wenigen Fälle im Kreis dringend zur Schutzimpfung.

„Eine Schutzimpfung ist die beste Vorsorge. Gegen eine Erkrankung mit dem FSME-Virus gibt es keine spezifische Therapie“, erklärt Annemarie Flicker-Klein, Leiterin des Gesundheitsamtes des Hohenlohekreises.

Für einen kompletten Impfschutz sind drei aufeinanderfolgende Impfungen im Abstand von mehreren Monaten notwendig. „Nach der ersten Impfung findet die zweite Impfung ein bis drei Monate später statt. Die dritte Impfung ist fünf bis zwölf Monate nach der zweiten Impfung fällig“, erläutert Flicker-Klein. Die Impfung muss regelmäßig aufgefrischt werden. Die Impfung gegen FSME ist im Allgemeinen gut verträglich, wird von den Hausärzten durchgeführt und von den Krankenkassen übernommen. Das Gesundheitsamt rät, bereits jetzt mit der Impfung zu beginnen

Die Ursachen für den Anstieg der landesweiten Zahlen sind nicht eindeutig auszumachen. Das Landesgesundheitsministerium verweist auf das höhere Risiko durch vermehrte Aufenthalte im Freien, bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19.

Zecken springen nicht

Menschen waren mehr draußen unterwegs, bei Spaziergängen oder im eigenen Garten. Weiterhin war die Zahl der erwachsenen Zecken, die das FSME-Virus übertragen, besonders hoch, so das Nationale Konsiliarlabor für FSME beim Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Bei einem Biss einer ausgewachsenen Zecke ist das Risiko der Infektion höher als bei Zecken im Nymphenstadium. Das Labor sieht zudem den Klimawandel als bestärkenden Faktor für FMSE-Infektionen hin, da Zecken früher im Jahr auf Wirtssuche gehen.

Zecken halten sich in Gärten, Gebüschen oder auf Wiesen auf und heften sich beim Vorbeigehen an tierische oder menschliche Wirte. Sie springen nicht und lassen sich auch nicht von Bäumen fallen.

„Wir raten zu langer Kleidung und festem Schuhwerk beim Ausflug in die Natur. Helle Kleidung ist empfehlenswert, da sich die dunklen Zecken darauf besser erkennen lassen“, sagt Flicker-Klein. Zuhause sollte man den Körper gründlich absuchen, besonders in Hautfalten. Zecken mögen ein warm-feuchtes Milieu.

Wenn eine Zecke gefunden wird, sollte sie so schnell wie möglich entfernt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, diese vollständig zu entfernen.

Geeignet ist eine Pinzette oder einer speziellen Zeckenzange zur Zeckenentfernung. Dieses wird nahe der Hautoberfläche an den Mundwerkzeugen der Zecke angesetzt, um diese langsam und gerade aus der Haut herauszuziehen. Bestenfalls lebt das Tier nach der Entfernung noch, denn im Todeskampf steigt die Gefahr, dass sie noch Erreger abgibt. Wer sich das nicht zutraut, sollte möglichst schnell einen Arzt aufsuchen.

„Von teilweise weit verbreiteten Mythen wie der Benutzung von Öl oder Klebstoff rate ich dringend ab“, so sagt Flicker-Klein. Diese könnten das Tier reizen, so dass es dann bei der Entfernung noch Krankheitserreger abgibt.

Nach der Entfernung ist die Wunde gut zu desinfizieren.

Neben FSME können Zecken auch Erreger für weitere Erkrankungen wie Lyme-Borreliose und Tularämie (Hasenpest) in sich tragen, gegen die es keine Impfung gibt. Hinweis auf eine Infektion mit Borrelien kann eine so genannte Wanderröte sein, ein roter Fleck oder ein Kreis um die Bisswunde.

Im Zweifelsfall sollte ein Arzt aufgesucht werden.