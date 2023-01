Schüttung wird untersucht

Aub. Bürgermeister Roman Menth informierte den Auber Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung über den aktuellen Stand zu den Wasserentnahmestellen nördlich des Friedhofes in Aub und in Baldersheim am Schwimmbad. Für beide Entnahmestellen lag bisher keine Genehmigung des Wasserwirtschaftsamtes vor. Ob sie weiterhin betrieben werden dürfen, hängt auch von der Schüttung der Quellen ab.

Nach aktuellem Messungen liefert die Ochsenwasenquelle, die die Auber Entnahmestelle speist, rund 17 Kubikmeter täglich: zu wenig, um mittels Motorpumpe dort Wasser zu entnehmen. Nun muss auf Dauer eines halben Jahres die tatsächliche Wasserschüttung der Quellen dokumentiert werden.

Nicht betroffen ist die Verwendung des Wassers im Friedhof und zum Speisen des Marktbrunnens, da hier das Wasser nur mittels natürlichem Gefälle hinfließt. In Baldersheim ist die Situation besser. Dort wird ein Kurzzeitpumpversuch durchgeführt, um die Wassermenge zu ermitteln, die die ehemals für den Betrieb des Schwimmbades genutzte Quelle liefert. Wenn genügend Wasser vorhanden ist, kann ein entsprechender Antrag gestellt werden.

Menth hofft auf eine Genehmigung im Verlauf des Frühjahrs. Allerdings würde auch dort eine Wassermenge festgesetzt, die Abgabe müsste auch dort kontrolliert werden. Für Ratsmitglied Theo Teuerkaufer ist es wichtig, dass sich die Stadt für den Erhalt beider Wasserentnahmestellen einsetzt.