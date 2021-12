Schüler arbeiteten für einen guten Zweck

Hohenlohekreis. In der Woche vor dem Internationalen Tag des Ehrenamts fand die landesweite Bildungs- und Beteiligungsaktion „Mitmachen Ehrensache“ statt. Auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler im Hohenlohekreis engagierten sich. Bei der Aktion treten Jugendliche ab der siebten Klasse in Kontakt mit Arbeitgebern, arbeiten einen Tag in einem Betrieb, Unternehmen, einer Einrichtungen oder Laden mit und spenden den Lohn an ausgewählte soziale Zwecke. „Ich habe über meine Schule von der Aktion erfahren“, erzählt Sebastian Dörr, Siebtklässler der Bischof-von-Lipp-Schule Mulfingen. Gemeinsam mit seinem Klassenkameraden Marius Wolpert arbeitete er einen Tag im Sägewerk Wolpert in Mulfingen. Die Zwölfjährigen waren das erste Mal bei der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ dabei. Auch Chef Leander Wolpert gefiel es, den Schülern Einblicke in die Praxis geben zu können und gleichzeitig etwas für den guten Zweck zu spenden: „Mitmachen Ehrensache ist für mich persönlich eine eindeutige Win-Win-Situation.“

„Es haben mehr Schülerinnen und Schüler gejobbt als 2020“, freut sich Kreisjugendreferentin Yasemin Serttürk. „Leider konnten einige Firmen aufgrund der Corona-Pandemie keine Jobs anbieten, aber unterstützen die Aktion dafür mit großzügigen Spenden.“ Wie auch im vergangenen Jahr haben die ehemalige Botschafterinnen Sandy und Lisa Kowalski aus Öhringen einen Online-Spendenpool auf der Plattform betterplace.org eingerichtet.

Die eingenommenen Gelder kommen sechs sozialen Projekten zugute, die von den jugendlichen Botschafterinnen und Botschaftern vorab ausgewählt wurden. Zusätzlich wird für jede gearbeitete Stunde ein Euro an die Flutopferhilfe Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gespendet. Sarah Landwehr vom Kreisjugendreferat ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Wir freuen 2022 wieder auf viele Teilnehmer.“

Näheres zum Aktionstag und den sozialen Projekten auf der Homepage: https://www.mitmachen-ehrensache.de/aktionsbueros/hohenlohekreis/

