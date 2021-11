Wie steht es um den Einzelhandel in Schrozberg? Ziemlich gut, so lautet das Ergebnis einer Studie, die die Stadt in Auftrag gegeben hat. Entwicklungspotenzial gibt’s freilich immer.

Schrozberg. Klar, das mit der Drogerie schmerzt: Dass die Schrozberger für derlei Artikel nach Blaufelden ahren müssen, ist Fakt – und daran wird sich auch nichts ändern. Ein zweiter Drogeriemarkt auf so

...