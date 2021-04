Schritte gut überlegt

Die Aktion „Rathausschließung“ dürfte wohl einmalig in dieser Republik sein. Ohne mindestens nötige Gespräche, Moderationen oder Erklärungen wollte Heike Naber am Montag zurück ins Amt. Zu Mitarbeitern, die sich von ihr schikaniert fühlen, zu einem Gemeinderat, der mit einsamen Entscheidungen übergangen wurde und sich Informationen erst scheibchenweise nachher holen musste. Jetzt gibt es offenbar weiteres und unangenehm Neues in Sachen „strafrechtliche Prüfung“ von Naber-Entscheidungen.

Also noch mehr Alleingänge der Bürgermeisterin, die am Ende zu Regressforderungen führen können? Der Wust der Vorwürfe gegen die Niederstettener Verwaltungschefin erscheinen zunehmend wie ein Fass ohne Boden.

Die Ungeheuerlichkeit, eine Bürgermeisterin auszusperren, ist gut überlegt – selbst wenn das Hausrecht dem entgegensteht. Doch die Interimsbürgermeister, die seit der Krankmeldung der Bürgermeisterin die Geschäfte führen, haben jetzt einen Punkt gemacht. Das Landratsamt reagiert, erkennt die Lage einer potenziell nicht mehr handlungsfähigen (Gesamt-) Verwaltung und leitet ein Verfahren zur vorläufigen Amtsenthebung ein.

Überträgt man die Geschehnisse in Niederstetten auf den Wirtschaftssektor, dann wird der ganze Schlamassel deutlicher. Unbeschadet von einer strafrechtlichen Schuld: Wenn eine Konzernchefin oder der Direktor einer Institution für ähnliche öffentliche Debatten nach innen und außen sorgen würde – dann wäre er zügig weg vom Fenster.

Hier geht es um eine gewählte Stadt-Vertreterin, schon deshalb liegen die Hürden höher – und das ist auch gut so.

Trotzdem: Wenn es zwischen Parlament und „Kanzlerin“ nicht mehr funktioniert, dann kann das Instrument des „Misstrauensvotums“ zur Anwendung kommen. Die Führungsperson wird „abgewählt“ und kann (wenn sie nichts „verbrochen“ hat) erhobenen Hauptes den Saal verlassen – weil das in der Demokratie eben so ist. Manche Bundesländer sehen solche Regeln auch für Bürgermeister und Bürgermeisterinnen vor. Baden-Württemberg nicht. Hier geht es nur über disziplinar- und strafrechtliche Wege.