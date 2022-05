Schoppen am Rathaus genießen

Schweigern. In geselliger Runde findet am Donnerstag, 26. Mai, ab 15 Uhr ein „Treppenschoppen“ am Rathaus statt. Für Bewirtung sorgt die Ortsverwaltung. Kaffee und Kuchen gibt es von der Jugendabteilung des TSV. Es werden Fotos und Berichte aus vergangenen Zeiten von den beiden großen Festen der Gemeinde der 1225 und 1250 Jahrfeier vor über 50 Jahren ausgestellt. Mittlerweile wurden Straßen, Wege und Plätze erneuert, sowie Gebäude, umgestaltet, ersetzt oder entfernt. Die Ausstellung mache eindrucksvoll deutlich, wie sich das Gesicht der Gemeinde in den vergangenen fünf Jahrzehnten verändert habe. Dazwischen liegen umfangreiche bauliche Maßnahmen, besonders in den letzten Jahren. Da der Neujahrsempfang ausgefallen ist, wird Ortsvorsteher Ferdinand Eck um 17 Uhr einen kurzen Rückblick über 2021 und Ausblick auf 2022 geben. Hierzu sind alle Einwohner willkommen.

