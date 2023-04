Schönheit der Natur in den Blickpunkt gerückt

Buchenbach. Die Ausstellung „tener mundi orbis“ im Herrenhaus im Mulfinger Ortsteil Buchenbach (Hohenlohekreis) ist noch bis zu der Jagsttal-Wiesenwanderung Mitte Mai geöffnet.

Die Ausstellung und Kunstaktion „tener mundi orbis“ der Künstlerin Renate S. Deck mit Pflanzenfotografien, Gemälden und einem virtuellen Spaziergang „Flora“ ist zu den Öffnungszeiten des Herrenhauses zu sehen. Wechselnde virtuelle „Spaziergänge“ durch Gärten und Landschaft zeigt Deck als Blick in die Schönheit der Natur und damit zum Schutz derselben. Als Rahmenprogramm bietet sie Lesungen aus ihrem Buch „32 Pflanzenwesen“ an. Zu den Jagsttal-Wiesenwanderungen Mitte Mai wird sie diese Lesungen ebenso anbieten wie kleine Samenpäckchen mit der Calendula officinalis als „give away“. Die Farbe Orange aus Gelb und Rot, zwischen dem oberen Blau und dem Grün einer imaginären Landschaft stellt sie mit ihrem Triptychon in den Mittelpunkt ihres derzeitigen Schaffens und in die Ausstellung. „Unsere Schöpfung bewahren können wir nur, wenn wir sie kennen und achten. Jede Pflanze ist Vollkommenheit, ein Individuum. Bereits Kinder sollten staunen, so werden sie nicht zerstören“, so die Künstlerin.