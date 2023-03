Künzelsau. „Schönes, erschreckendes Künzelsau“ ist ein Spaziergang auf den Spuren von Hermann Lenz überschrieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Hermann Lenz sein dichterisches Werk schuf, war er stark von seinen Erinnerungen an Künzelsau geprägt.

Spielen im Garten und Schwimmen im Kocher waren schön – doch der Brand der Aumühle oder die Ermordung eines Bäckermeisters beschäftigten ihn sehr. Bei einer Stadtführung auf den Spuren von Hermann Lenz soll einigen Stationen seiner Kindheit nachgegangen werden.

Mehr zum Thema Pfalz Die 10 schönsten Events zur Pfälzer Mandelblüte Mehr erfahren Selbsthilfe Pflegende Angehörige müssen eigene Grenzen akzeptieren Mehr erfahren Stadtmarketingverein Start in die Mosbacher Erlebnismarktsaison Mehr erfahren

Stadthistoriker Stefan Kraut führt den anderthalbstündigen Spaziergang am Donnerstag, 9. März ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr das Alte Rathaus in der Hauptstraße. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Zum 110. Geburtstag und 25. Todestag, der sich am 12. Mai jährt, wird in Künzelsau wieder mit Lesungen und Aktionen an Hermann Lenz erinnert.

Die Termine: 2. Mai, 19 Uhr, Lesung mit Gustav Peter Wöhler, Kulturhaus Würth, Anmeldung: reservierung@kulturhaus-wuerth.de; 12. Mai, 18 Uhr, Erinnerungen an Hermann, Soiree mit Stefan Kraut und anderen Lenz-Freunden, Hermann-Lenz-Haus am Kirchplatz, Anmeldung: stefan.kraut@kuenzelsau.de; 13. Mai, 13.30 Uhr, Wanderung auf dem Hermann-Lenz-Weg nach Schloss Stetten mit Claus Brümmer, Hermann Stierle, Minnie und Martin Probst, Anmeldung: info@vhskuen.de und 24. Mai, 17 Uhr, Lenz-Haus reloaded, Enthüllung neuer Gedenktafeln und -bilder, Hermann-Lenz-Haus am Kirchplatz, Anmeldung: info@vhskuen.de.