Ein Mehrwegsystem für „To go“-Verpackungen im Hohenlohekreis wird konkreter. Beim zweiten Dialogforum wurde über Vor- und Nachteile verschiedener Systeme diskutiert.

AdUnit urban-intext1

Hohenlohekreis. Der Online-Dialog des Landratsamtes, der Wirtschaftsinitiative, der Touristikgemeinschaft, der Abfallwirtschaft und der Dehoga-Kreisstelle mit den Gastromomen im Hohenlohekreis über Mehrweglösungen für das „To Go“-Geschäft stößt weiterhin auf sehr großes Interesse.

Rund 40 Interessierte kamen zum zweiten virtuellen Arbeitstreffen zusammen. Bei diesem Teil des Dialog-Forums „In und nach der Corona-Krise: Wie kann das „To Go“-Geschäft im Hohenlohekreis umweltfreundlicher werden?“ wurden unter anderem die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Mehrwegsystemen näher beleuchtet. Außerdem standen Einblicke in gemeinsame Initiativen anderer Regionen auf dem Programm. Diskutiert wurden auch Vorschläge für ein regionales Branding.

„Uns ist es wichtig, den Gastronomen einen guten Überblick über verschiedene Systeme zu ermöglichen, so dass es ihnen nachher leichter fällt, sich für ein geeignetes Mehrwegsystem zu entscheiden“, betonte die Geschäftsführerin der Wirtschaftsinitiative Hohenlohe und Leiterin des Amts für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Caroline Bogenschütz. Insgesamt standen in der Arbeitskreissitzung sieben Anbieter von Mehrwegsystemen zu ihren Produkten und Dienstleistungen Rede und Antwort. In der Fragerunde ging es vor allem um die Praktikabilität der Angebote. In späteren Kleingruppendiskussionen zeigten sich diesbezüglich klare Präferenzen der Teilnehmenden: Schnittfest und hitzebeständig sollten sie sein. Außerdem ist ein einfaches System für Kunden und Gastronomen erforderlich.

AdUnit urban-intext2

„Selbstverständlich muss man Schalen und Becher auch mal in Händen gehalten haben, bevor eine Entscheidung getroffen werden kann“, fasste Angelika Walter-Hertweck vom Mitveranstalter Dehoga einen vielfach geäußerten Wunsch von Gastronomen zusammen. Dafür soll in der Woche nach den Osterferien bei der Abfallwirtschaft in Künzelsau eine kleine Ausstellung mit den vorgestellten Produkten aufgebaut werden.

Gemeinsame Initiativen aus Brackenheim, Weilheim an der Teck, Esslingen und Wolfsburg, die auf unterschiedliche Mehrwegsysteme zurückgreifen, wurden ebenfalls beim virtuellen Arbeitskreistreffen vorgestellt. Die dort verantwortlichen Initiatoren aus den Bereichen Verwaltung und Gastronomie betonen die Wichtigkeit eines lokalen Ansprechpartners für den Systemanbieter, der einfachen Handhabung des Pfandsystems und hochwertiger Produkte. Wie bereits bei der Auftaktveranstaltung war auch hier der Tenor, dass ein Pfand beim Kunden „keine Hürde für die Akzeptanz“ darstellt. In der Arbeitskreissitzung zeigte sich, dass der regionale Gedanke im Vordergrund stehen soll. Die Vorteile eines regionalen „Brandings“, also eines individuellen Hohenlohe-Designs, wurden bereits bei der Auftaktkonferenz des Dialog-Forums als groß eingestuft. So würde man regionale Identität schaffen und bei einem überregionalen Mehrwegsystem werde die Region sichtbarer. Die anwesenden Anbieter von Mehrwegsystemen betonten mehrheitlich ihre Aufgeschlossenheit und Flexibilität in Hinblick auf ein regionales Branding. Zum Abschluss wurde eine Umfrage gestartet, welches System bislang in welchem Maße überzeugt hat. Die Auflösung soll in der dritten Arbeitssitzung besprochen werden.

AdUnit urban-intext3

Erfreulich ist, dass neben den Anbietern von Speisen und Getränken zum Mitnehmen unter anderem auch Mitglieder der Bewegung Hohenlohe for Future und des neu gegründeten Künzelsauer Klimabeirates an den Diskussionen teilgenommen haben.

AdUnit urban-intext4

Anmeldung zur nächsten Veranstaltung - so geht’s: Teil 3 des Dialog-Forums unter dem Titel „Feinjustierung“ startet am Mittwoch, 21. April, um 14.30 Uhr. Für die Teilnahme wird ein Laptop oder PC und ein Internetanschluss benötigt. Es muss kein spezielles Computerprogramm und keine Kamera vorhanden sein.

Die Anmeldung erfolgt über: https://eveeno.com/hohenlohe-to-go-3