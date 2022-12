Schlagfertige Dialoge und jede Menge Spaß

Vorbachzimmern. Nach zwei Wintern Abstinenz ist es soweit: im Januar wird in Vorbachzimmern wieder Theater gespielt.

Die letzten beiden Spielzeiten sind ausgefallen, weil die Rahmenbedingungen die Planung und Durchführung solcher Veranstaltungen unmöglich gemacht hatten.

Noch ist die Welt nicht vollständig zurück in der Normalität vor Corona, weshalb sich auch beim Vorverkauf für die Tickets, der am 11. Dezember beginnt, etwas ändern wird.

Spielleiter Bernd Schuch hat aus den zahllosen Textbüchern mit seinen Helfern erneut ein Stück des Erfolgsautors Bernd Gombold herausgesucht.

Streit zweier Ortschaften

Beim „Heiligen Antonius“ dreht sich alles um den Streit zweier Ortschaften, die derselben Pfarrei angehören. Der hölzerne, heilige Antonius steht räumlich gesehen genau dazwischen.

Der altgediente Pfarrer ist durch die Querelen aufgerieben und fällt aus.

Auch der Aushilfspfarrer muss trotz Unterstützung aus der Gemeinde und durch die Pfarrhaushälterin schnell erkennen, dass das nicht einfach wird.

Und der vermeintlich zur Unterstützung angereiste, hohe Kirchenvertreter trägt in Verfolgung eigener Interessen nicht gerade zur Deeskalation bei.

Konfliktpotenzial und damit auch die Grundlage für Verwechslungen, schlagfertige Dialoge und jede Menge komischer Szenen und Spaß sind garantiert. Und wie es am Ende ausgeht, ist nicht mal im Ansatz abzusehen.

Alte Bekannte auf der Bühne

Auf der Bühne stehen in dieser Saison viele alte Bekannte. Aber auch ein Novize ist wieder dabei. Zu Kategorie eins gehören sicher Dennis Horn, Florian Schmidt, Lea Striffler und Jenny Thorwarth. Aber auch Rebecca Striffler war schon einige Spielzeiten dabei.

Erfreulich ist auch, dass die beiden Newcomer der letzten Saison, Amelie Jesse und Simon Schmezer, auch wieder mit an Bord sind. Komplettiert wird das Oktett durch Georg Pauly, einen sehr gut im Dorf integrierten Immigranten aus dem Badischen.

Die Truppe passt prima zusammen und ist ausgesprochen motiviert. Drei Mal die Woche versammeln sich die acht samt Spielleiter, um im Januar liefern zu können. Man nimmt sich mal gegenseitig auf die Schippe und in der nächsten Szene gibt es freundschaftliche Tipps. Spaß und Konzentration gehen Hand in Hand. Alle zusammen sind gespannt und freuen sich auf die Aufführungen am 14., 15., 20., 21, 27. und 28. Januar. Genauso geht es auch den Veranstaltern der Theaterabende, dem TSV und dem Gesangverein in Vorbachzimmern.

Freudige Erwartung, ein Rest Unsicherheit und die Organisation von Vorverkauf, Helfern und Verpflegung greifen ineinander.

Eben weil man noch nicht endgültig sicher sein kann, wie es im kommenden Januar läuft, gibt es für diese Theatersaison keinen Vorverkauf, sondern nur Kartenreservierungen. Die erste Möglichkeit besteht am 11. Dezember im Vereinsheim des TSV in Vorbachzimmern. Hier kann man sich von 10.30 bis 11.30 Uhr direkt am Hallenplan Plätze auswählen.

Ab dem 12. Dezember wird dann immer montags, mittwochs und freitags zwischen 18 und 20 Uhr die telefonische Reservierungshotline unter 0178/1146550 besetzt sein. ft