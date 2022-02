Scheitern: Veränderung von der Null-Linie aus

Hohenlohe/Schöntal. Die Katholische Erwachsenenbildung Hohenlohekreis bietet in Kloster Schöntal ein Online-Tagesseminar zum Thema „Kraftquellen – was stärkt Leib und Seele?“ Jeder Mensch hat seine eigenen inneren Kraftquellen, die stärken und schwierige Situationen meistern lassen. Viele dieser Quellen liegen in der Biografie.

Kraftquellen nutzen

Den Zugang zur eigenen inneren Kraftquelle zu finden oder wiederzufinden ist wichtig in diesen Tagen der Herausforderungen in Familie und Job. Man arbeitet online von zu Hause aus in der Gruppe unter Anleitung von Mechthild Messer, der erfahrenen Biografiearbeit-Expertin. Dieses Seminar findet am Samstag, 19. Februar, von 10 bis 17 Uhr online statt.

Wochenende für Männer: „Totales Scheitern – Veränderung von der Nulllinie aus“. Kaum etwas ist für Männer schwieriger, als Scheitern eingestehen. Viele erleben Scheitern als dauerhafte Krise und werden dauerhaft unzufrieden und krank. Hier lernt man, die Krise als Chance zu begreifen, alte Muster zu hinterfragen und neue Glaubenssätze zu formulieren. Dieser Workshop bietet Gelegenheit, den ersten Schritt zu machen. Er findet am Freitag, 18., um 18 Uhr bis Sonntag, 20. Februar, 13 Uhr, statt. Referent ist Leonhard Fromm, Theologe, Kommunikationsberater, Gestalttherapeut und Männer-Coach.

Träume in Realität verwandeln

Empowering Women! Drei Abende, Online-Seminar-Reihe. Zum Inhalt: Was mich als Frau stärkt. Verwandle deine Träume in Realität, spüre deine Sehnsucht. Geh’ vertrauensvoll deinen Weg. Löse erfolgreich aufkommende Blockaden. Profitiere von deiner Authentizität und nutze kraftvoll deine Einzigartigkeit. Unter diesem Motto findet am Mittwoch, 9., Donnerstag, 17., und Donnerstag, 24. März, jeweils von 18 bis 20 Uhr, diese Online-Seminar-Reihe statt. Ruth Zöllner, Bettina Wagner. Coaches.

„Oh meine Ahnen“ – Familienkonstellationen erleben. Über die Vorfahren und Ahnen nachzudenken, macht oft Verstrickungen deutlich, die sich in der aktuellen Familienkonstellationen abbilden. Das können Ereignisse sein, die mehrere Generationen zurückliegen. Schwere seelische und körperliche Belastungen, Unfälle, Scheitern in Liebes -und Arbeitsbeziehungen, all das kann aus einer unbewussten Verbindung mit den Vorfahren herrühren, deren Leben und Schicksal im Menschen weiterwirkt. Dieses Seminar ist für Teilnehmer konzipiert, die ihre Familienkonstellation in einem neuen Licht erfahren möchten. Eine verbindliche Anmeldung gilt für beide Seminartage. Angelika Pannen-Burchartz, Supervisorin und Dozentin. Dieses Seminar findet am Samstag, 19. Februar sowie am Samstag, 26. Februar, von 9 bis 17 Uhr statt.