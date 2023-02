Schattentheater aus der Ukraine zu Gast in Crailsheim

Crailsheim. Das Schattentheater Amazing Shadows aus der Ukraine ist auf seiner Deutschland-Tournee auch zu Gast in Crailsheim, und zwar am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr im Hangar.

„Amazing Shadows“ entführt seine Gäste in die und faszinierende Welt der Schatten. Das Shadow Theatre Delight aus der Ukraine verwandelt das zweidimensionale Schattenreich in einen Ort voller fantastischer Bauwerke, Pflanzen und Tiere, Akrobatik und Tanz sowie packender Geschichten. Die uralte Kunst der Schattenspiele wird durch modernste Technik und das perfekt eingespielte Neun-Personen-Ensemble zu einem poetischen Fantasieritt magischer Farben, Effekte, Ästhetik und Musik. Amazing Shadows ist bis April 2023 auf großer Deutschland-Tournee in über 40 Städten zu Gast. Tickets sind erhältlich beim Veranstalter, Telefon 0365/5481 830 sowie im Internet unter www.resetproduction.de. Das Ensemble ist seit Jahren auf den Bühnen der Welt zu Hause. Mit der Show Amazing Shadows haben sie ihr Publikum unter anderem in Frankreich, Portugal, China, Kuwait, Saudi-Arabien, Katar und mehrfach in Deutschland verzaubert. Ihre Heimat ist Tschernihiw, eine Großstadt mit rund 280 000 Einwohnern, die seit dem 25. Februar 2022 mehrfach von russischen Streitkräften bombardiert wurde. Mit seinem Showspektakel will das Ensemble gerade in diesen furchtbaren Zeiten das optimistische Signal in die Welt senden, dass die Kultur in der Ukraine weiterleben und weiter bestehen wird. Weltweit einzigartig ist die Verbindung von klassischem Schattentanztheater mit 3D-Effekten. Durch die Verwendung von holografischen Projektionen entsteht ein atemberaubendes Erlebnis. Schatten, Licht und Hologramme verschmelzen zu einer perfekten Illusion.