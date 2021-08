Schaden von über einer Million Euro

Lenkerstetten. In einer Generatorenhalle einer Biogasanlage in Rot am See-Lenkerstetten (Landkreis Schwäbisch Hall) wurde am Sonntag gegen 7.45 Uhr ein Feuer an einer Maschine festgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schutz umliegender Gebäude

Bis zum Eintreffen der ersten Feuerwehrfahrzeuge stand die rund 20 mal 70 Meter große Halle in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das vollständige Abbrennen der Halle nicht verhindern und konzentrierte sich auf den Schutz der umliegenden Gebäude vor einem Übergreifen des Feuers.

Ermittlungen aufgenommen

Vor Ort waren acht Fahrzeuge und 51 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rot am See und Gerabronn im Einsatz. Landwirte aus der Umgebung sorgten mit Tankwagen für ausreichend Löschwasser vor Ort. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens eine Million Euro belaufen. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unbekannt. Es liegen jedoch Hinweise vor, wonach ein technischer Defekt an einer der in der Halle befindlichen Maschinen als Ursache in Frage kommen könnte. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2