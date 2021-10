Das Savoy Ballroom Orchestra (SBO) aus Bütthard im Landkreis Würzburg startet in die Nach-Corona-Saison: Am Sonntag, 10. Oktober, spielt die Bigband beim Kulturherbst in Aub ab 11 Uhr eine Jazz-Matinee. Auf dem Programm steht ein bunter Mix durch die Jahrzehnte und Genres – also vom klassischen Swing bis hin zu Bigband-Bearbeitungen moderner Popsongs.

Seit mehr als 30 Jahren steht das

...