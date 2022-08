Saxophonist Tony Lakatos gibt sich ein Stelldichein

Bad Mergentheim. Das Kurensemble Bad Mergentheim, das kontinuierlich im Kurpark auftritt, ist musikalisch vielseitig aufgestellt. Das Orchester unter der Leitung von Zsolti Hosszu hat für diese Saison viele frische Ideen in das Programm aufgenommen. Als neues Highlight wurde unter dem Namen „Kurensemble & Friends“ eine Veranstaltungsreihe geschaffen, bei der sich das Kurorchester jeweils einen bekannten Gastmusiker einlädt und gemeinsam ein Abendkonzert spielt. Am Samstag, 13. August, um 19.30 Uhr wird als „Friend“ der berühmte Jazz-Saxophonist Tony Lakatos, der mit dem Hessischen Jazzpreis des Jahres 2020 ausgezeichnet wurde, gemeinsam mit dem Kurensemble Bad Mergentheim auftreten. Lakatos stammt aus einer Familie bekannter ungarischer Geiger und begann daher seine musikalische Entwicklung mit der Violine. Mit 17 Jahren wechselte er zum Saxophon. Während seines Studiums begann er, mit eigenen Gruppen aufzutreten. Von 1993 bis 2021 war er Mitglied der hr-Bigband. Weiterhin trat er mit internationalen Jazz-Musikern auf. Für das gemeinsame Abendkonzert am 13. August im Kurpark haben sich die Künstler ein besonderes Programm ausgedacht. Es werden beschwingte und klassische Jazz-Nummern zu hören sein. Tony Lakatos hat auch eigene Kompositionen, die er präsentieren wird. Auch der Trompeter Christoph Lewandowski, der die Reihe der „Kurensemble & Friends“ -Konzerte im Frühjahr eröffnet hatte, wird das Kurensemble an diesem Abend unterstützen. Vorverkauf beim GästeService im Haus des Gastes, Telefon 07931/965225, Brunnentempel bei der Wandelhalle, bei der Tourist Information, Telefon 07931/574820, an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, www.kurpark.reservix, sowie an der Abendkasse. kv

