Sanierungsgebiet erweitert

Aub. Das städtebauliche Sanierungsgebiet in Baldersheim möchte ein Bürger erweitert wissen. Darüber verhandelte jetzt der Stadtrat.

Der Mann hat in Baldersheim ein bebautes Grundstück im Turmweg außerhalb des festgelegten städtebaulichen Sanierungsgebietes erworben. Läge das Grundstück innerhalb des Sanierungsgebietes, würde ihm dies Zuschuss- und Abschreibungsmöglichkeiten eröffnen. Auch ein Nachbar habe Interesse bekundet mit seinem Anwesen in das Fördergebiet mit einbezogen zu werden. Der Antragsteller möchte das Haus sanieren. Es handelt sich dabei um ein ortsbildprägendes Gebäude, dessen Erhalt gerade den Sinn der Förderung ausmache, so Menth. Im Stadtrat herrschte Einigkeit darüber, das Fördergebiet zu erweitern. Über das Ausmaß der Erweiterung – ob beispielsweise auch das Siedlungsgebiet Hirschäcker einbezogen werden sollte – gingen die Meinungen auseinander. Hierfür wären teure Voruntersuchungen und Planungskosten erforderlich, gab der Bürgermeister zu bedenken. Außerdem müsse ein städtebaulicher Missstand vorliegen, damit man überhaupt in die Förderung aufgenommen werden könne. Würde man sich dagegen auf Erweiterungsgebiete beschränken, die auch im Fördergebiet der Dorferneuerung liegen, könne man auf die dortigen Voruntersuchungen zurückgreifen und müsste diese lediglich fortschreiben. Den Antrag, das Siedlungsgebiet Hirschäcker in ein erweitertes Fördergebiet mit aufzunehmen, lehnte der Stadtrat mit sieben Gegenstimmen schließlich ab. Dem Antrag, eine Erweiterung entsprechend auf das Fördergebiet der Dorferneuerung auszudehnen, stimmten neun von zwölf anwesenden Ratsmitgliedern zu. Dem Antrag einer Firma im Baldersheimer Industriegebiet Hirschäcker, die Landungssicherungssysteme entwickelt und produziert, dort eine neue Logistikhalle zu errichten, gab der Stadtrat statt.

Die Halle soll eine Grundfläche von mehr als 1100 Quadratmetern überspannen und bedurfte einige Befreiungen von den Vorgaben des Bebauungsplanes, beispielsweise hinsichtlich der Bebauungsgrenzen. Diese hält das Bauamt aber für vertretbar. ag