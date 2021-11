Sanierung verzögert sich

Berlichingen. Die Sanierung der beiden Jagstbrücken an der K 2321 in Schöntal kann voraussichtlich erst im April 2022 beendet werden, wie das Landratsamt des Hohenlohekreises mitgeteilt hat.

Im Zuge der Bauarbeiten, die im April 2021 begonnen hatten, stellte sich heraus, dass der Unterbau der Brücken weit schlechter war als dies durch die vorliegenden Baupläne vorausgesetzt werden konnte. Dies machte umfangreiche Untersuchungen zur Tragfähigkeit am Bauwerk und im Baugrund erforderlich, so dass die eigentlichen Arbeiten Ende Oktober unterbrochen werden mussten. Mittlerweile liegen die Untersuchungsergebnisse vor. Die Arbeiten dauern nun voraussichtlich bis April 2022 an. „Im weiteren Verlauf der Ertüchtigungsarbeiten in Berlichingen müssen die alten Brückenlager der Unterbauten ausgebaut und durch moderne ersetzt werden. Die neuen Lager werden derzeit angefertigt und Ende November auf die Baustelle geliefert, dann können die Arbeiten weitergehen“, erklärte kürzlich Bauleiter Rudolf Beck vom Straßenbauamt des Hohenlohekreises.

Zum Austausch der Brückenlager wird eine Hubvorrichtung aus drei hydraulischen Pressen mit jeweils 60 Tonnen Tragkraft unter die Hauptträger der Brücke positioniert und der Überbau angehoben. Wenn die Auflagerung lastfrei ist, können anschließend die Brückenlager ausgewechselt werden.

Nach dem Lagertausch werden die Kammerwände an dem Unterbau wiederhergestellt und wasserdichte Fahrbahnübergänge eingebaut. pm

