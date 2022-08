Sanierung startet

Crailsheim. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf großräumige Umleitungen einstellen. Denn: Der Kreisverkehr Willy-Brandt-Straße / Roßfelder Straße ist durch die hohe Verkehrslast arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Er muss dringend saniert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 22. August beginnen die Arbeiten auf Höhe der Firma Procter & Gamble. Ein Fachunternehmen wurde durch die Stadt beauftragt, die Asphaltdeck- und Binderschicht des Kreisverkehrs vollflächig zu erneuern. Die Maßnahme ist in zwei Abschnitte aufgeteilt und wird voraussichtlich am 3. September abgeschlossen sein. Während dieser Zeit bleibt der Kreisverkehr für Autos komplett gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die von Roßfeld den Kreisel befahren möchten, werden am Kreisverkehr auf Höhe des Autohaus Widmann über die Ludwig-Erhard-Straße, Alten Postweg und die Gaildorfer Straße umgeleitet. Autofahrer aus Onolzheim müssen die Alternativstrecke über Altenmünster nehmen.

Auch der ÖPNV ist betroffen. Während die Stadtbus-Linie 52 stadteinwärts wie gewohnt fährt, werden in der Gegenrichtung die Haltestellen Roßfelder Straße/Lehenbusch, -/Mitte und -/West nicht angesteuert. An der Gaildorfer Straße wird ersatzweise die Haltestelle „Kirchstraße“ der Firma Müller angefahren. Die Einschränkungen für den Busverkehr bleiben auch am 4. September noch bestehen. Der Fuß- und Radverkehr wird während der Bauzeit aufrechterhalten. pm