Saisonstart Mitte Juni angepeilt

Schwäbisch Hall. Unter dem Motto „Wir spielen – draußen geht’s!“ werden die Freilichtspiele Schwäbisch Hall Mitte Juni in die neue Saison starten. Nach einem Jahr, in dem Theaterspielen kaum möglich war, werden sie zu den ersten gehören, die ihre Tore wieder für Zuschauer öffnen, mit viel Platz auf dem Haller Marktplatz unter freiem Himmel.

AdUnit urban-intext1

Ein flexibles Hygienekonzept ermöglicht wieder Theater im Freien. Deswegen werden auch die Vorstellungen im Neuen Globe bis Ende Juli nach draußen auf die Parkbühne verlegt. Dadurch müssen allerdings auch einige Vorstellungstermine verschoben werden.

Zunächst wird, wie geplant, am 12. Juni „Nathan der Weise“ mit Walter Sittler in der Titelrolle auf der Großen Treppe die Spielzeit eröffnen. Die Premiere von „Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)“ wird auf den 24. Juni verschoben und nach draußen verlegt. Ebenso das Kinder- und Familienstück: „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ hat erst am 27. Juni Premiere. Wie im vergangenen Jahr wird es eine Parkbühne am Neuen Globe geben, dort sitzt man sicher an Tischen, der Abstan ist gewahrt und zudem kann man im Freien Getränke mit an den Platz nehmen. Besuchern, die bereits Karten erworben haben, werden automatisch neue Karten mit neuen Platznummern zugestellt.

Auf der Großen Treppe wird es ähnliche Bedingungen geben wie im Vorjahr: Getrennte Eingänge, Maskenpflicht bis Platz, Registrierung zwecks Nachverfolgbarkeit, möglicherweise werden Test/Imfbescheinigung nötig sein. pm

AdUnit urban-intext2