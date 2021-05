Was unternehmen in der Freizeit in der einer von „Corona bestimmten Zeit in der Umgebung?

Der Pfad der Stille im Jagsttal bietet hier auf den 16 Rundtouren in den Gemeinden Langenburg (eine Tour), Mulfingen (fünf Touren), Dörzbach (eine Tour) Krautheim (drei Touren) und Schöntal fünf verschiedene Wandertouren zwischen 3 und 28 Kilometer an.

Zu finden sind die Strecken im

...