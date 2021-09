Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Weikersheim, veranstaltet am Sonntag, 19. September, eine Rundwanderung zur Domäne Burg Neuhaus. Start ist am Parkplatz am alten Sportplatz/Schützenhaus in Igersheim. Von dort geht es auf dem Radweg Richtung Markelsheim und anschließend am Berghang entlang, mit herrlichen Ausblicken auf den Weinort Markelsheim und die gegenüber liegenden Weinlagen

