Rund 70 000 Euro Sachschaden

Kirchberg. Die Feuerwehr wurde am Samstag gegen 19.20 Uhr zu einem brennenden LKW auf die Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg/Jagst und Ilshofen-Wolpertshausen (Landkreis Schwäbisch Hall) in Fahrtrichtung Heilbronn alarmiert. Ein Sattelzug mit türkischer Zulassung war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Der 47-jährige Fahrer hatte das Gespann noch auf den Standstreifen lenken und es unverletzt verlassen können. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Zugfahrzeug in Vollbrand. Es wurde durch das Feuer zerstört, während am Auflieger nur geringer Schaden entstand. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf etwa 70 000 Euro belaufen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Autobahn gesperrt werden. Bis zum Ende der Bergung gegen 23 Uhr stand für den Verkehr in Richtung Heilbronn nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

