Rund 300 000 Euro Sachschaden

Neuenstein. Der Dachstuhl einer Scheune stand am frühen Freitagmorgen in Neuenstein-Wüchern in Vollbrand.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet vermutlich das darin befindliche Pelletlager gegen 3.45 Uhr in Brand.

Die Feuerwehren Neuenstein, Waldenburg und Öhringen brachten das Feuer unter Kontrolle. Ermittlungen ergaben, dass sich im Gebäude noch ein Traktor und ein Elektroauto befanden. Der VW ID3 wurde geborgen und entsprechend deponiert.

Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 300 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren Neuenstein und Öhringen waren zeitweise mit 120 Leuten und mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Einen Stall neben der Scheune konnte die Feuerwehr retten.

