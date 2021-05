Rücklagen rutschen übers Jahr in den Keller

Aub. Vielfältige Investitionen stehen in Aub in diesem und in den kommenden Jahren an, der Haushalt für das laufende Jahr und der Investitionsplan für die Jahre bis 2024 zeugen davon. Ohne neue Darlehen wird es dabei nicht gehen, kündigte Bürgermeister Roman Menth dem Stadtrat anlässlich der Haushaltssitzung an. Der Schuldenstand der Stadt wird sich demnach deutlich erhöhen. Auch den Haushalt für das laufende Jahr bezeichnete Menth als außergewöhnlich.

Judith Kammleiter, Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Aub, stellte dem Stadtrat das Zahlenwerk vor. Danach beträgt das Haushaltsvolumen für die kleine Stadt mit ihren 1465 Einwohnern im Verwaltungshaushalt 3,75 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt 4,55 Millionen Euro, insgesamt somit 8,31 Millionen Euro. Um insbesondere die hohen Ausgaben im Vermögenshaushalt zu finanzieren, reicht die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (215 300 Euro) sowie die Entnahme aus den Rücklagen von 1,3 Millionen Euro in diesem Jahr nicht aus. Zum Ausgleich sind neue Darlehen in Höhe von 1,135 Millionen Euro erforderlich. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit auf 1035 Euro. Wichtigste Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 759 000 Euro (Vorjahr 754.335 Euro), die staatliche Schlüsselzuweisung mit 496 000 Euro (Vorjahr 360 884 Euro) und die Gewerbesteuer, die von 402 951 Euro im Vorjahr auf geschätzte 424 000 Euro steigt.

Die Ausgabenseite wird geprägt von der Kreisumlage, die von 610 000 Euro auf 545 000 Euro sinkt und die Umlagen an Zweckverbände wie die Verwaltungsgemeinschaft mit 349 600 Euro (Vorjahr 339 447 Euro). Die Zuführung zum Vermögenshaushalt kann von 166 100 Euro im Vorjahr auf 215 300 Euro gesteigert werden.

Im Vermögenshaushalt stehen auf der Einnahmenseite neben der Entnahme aus den Rücklagen Investitionszuweisungen für die Sanierung zweier Häuser in der Etzelstraße von

679 000 Euro, der Stadtmauer von 405 000 Euro Zuschüsse der Städtebauförderung von 183 000 Euro (im Vorjahr noch 210 400 Euro) sowie für die Neugestaltung des Kirchhofes und des Kreuzschleppers in Baldersheim von rund 140 000 Euro.

Die Investitionen im Vermögenshaushalt werden bestimmt von Kosten für die Sanierung der Häuser in der Etzelstraße in Höhe von 1,3 Millionen Euro (Vorjahr 193 868 Euro) und der Stadtmauer von 330 000 Euro. Für die Neugestaltung des Stadteingangs Nord, der Gollachbrücke und Klein Venedig stehen nochmals 290 000 Euro im Etat, für die Umgestaltung der Kirchgasse Baldersheim 285 000 Euro und für die Sanierung des Baldersheimer Friedhofes 202 000 Euro. Für die Sanierung der Gemeindestraße von Burgerroth nach Bieberehren sind 200 000 Euro eingestellt.

Die Rücklagen der Stadt Aub sinken von 1,6 Millionen Euro zu Jahresbeginn auf nur noch 300 000 Euro zum Jahresende.

Richtig heftig wird es für die Auber allerdings erst, wenn man die längerfristige Finanzplanung für die Zeit bis zum Jahr 2024 betrachtet. Dort stehen so kostenintensive Projekte wie Investitionen in die Abwasserbeseitigung von 1,6 Millionen Euro, die weitere Sanierung der Stadtmauer mit weiteren 600.000 Euro, die Erweiterung der Heerstraße mit 280.000 Euro und Grunderwerbe mit 1,1 Millionen Euro zu Buche. Für den Umbau der Pfarrscheune zum Feuerwehrhaus für Burgerroth sind 144.000 Euro, für die Sanierung der ehemaligen Synagoge in Aub 225.000 Euro, den Ausbau des Jugendraumes im Wasserwachthaus weitere 168.000 Euro vorgesehen.

Die Fortführung des Altstadtrundweges und den Ausbau des Angersberges werden 320.000 Euro veranschlagt, Planungskosten für Gewerbeflächen mit 100.000 Euro. Für einen Bürgersaal in Burgerroth sind 125.000 Euro vorgesehen und die Sanierung der alten Schule in Aub mit dem Umbau in ein Bürgerhaus 550.000 Euro.

Bei vielen der Ratsmitglieder verursachen die Finanzierung Sorgenfalten. Dennoch stimmte das Gremium mehrheitlich dem Haushaltsplan bei drei Gegenstimmen zu. Auch die Finanzplanung fand mit vier Gegenstimmen eine Mehrheit im Gremium.

Wenn der Bürgermeister auch andeutete, die Stadt müsse sich nach weiteren Einnahmen umsehen, blieben die Hebesätze für die Gewerbesteuer unverändert. Zwar könne nicht alles Versäumte nachgeholt und nachfolgende Generationen überschuldet werden, allerdings gäbe es zu vielen Investitionen keine Alternative, so Menth. Schließlich zeige der Haushalt auch, dass sich etwas bewege in Aub.