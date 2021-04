Tauberrettersheim. Gut 111 Jahre Familientradition gehen zu Ende. Die Gerhard Schiffmann GmbH & Co. KG in Tauberrettersheim wird ihren Geschäftsbetrieb einstellen.

Die bestehenden Aufträge werden noch abgeschlossen und die Schiffmann Wohnbau GmbH & Co. KG besteht noch. Seit Jahren ging die Familie Simone und Gerhard Schiffmann der ungeklärten Nachfolgeregelung nach, haben die drei Töchter, die im Haus oder in der näheren Nachbarschaft wohnen, beruflich andere Interessen und sich daher in andere Richtungen entschieden.

Bereits vor über drei Jahren nahmen sie daher mit der Handwerkskammer Würzburg Kontakt auf und ließen sich über die „Betriebsbörse“ beraten. Hier fühlten sie sich sehr gut beraten und standen kurz vor einem Vertragsabschluss. Kurzfristig bekam das Inhaber-Ehepaar noch einen Besuch von einem weiteren Interessenten aus Gelchsheim. Dieser versprach nach intensiven und erfolgreichen Gesprächen, das Personal bei Besitzstandswahrung wie zum Beispiel Betriebszugehörigkeit, zu übernehmen. Es lag den Eheleuten Schiffmann besonders am Herzen, dass sieben, teils langjährige Mitarbeiter keinen Nachteil durch die Geschäftsübergabe erleiden müssen. So werden diese inclusive Maschinenpark durch die Rudolf Hoos Bauunternehmen GmbH übernommen.

Urkundliche Erwähnung

Die erste urkundliche Erwähnung der „Ära“ Schiffmann stammt aus dem Jahre 1910, die eine dreijährige Lehre von Sebastian Schiffmann bei seinem Vater, dem Maurermeister Johann Schiffmann beurkundet. Sebastian wiederum übergab im Jahre 1961 an seinen Sohn Hermann Schiffmann.

Am 1. Januar 1986 begann die vierte und letzte Ära durch Gerhard Schiffmann. Im Jahre 1995 gründete der Diplom-Ingenieur (FH) seine zweite Firma, die „Schiffmann Wohnbau GmbH & Co. KG“. eine Schlüsselfertigbau-Firma für Massivbauten. In all den gut 110 Jahren war die Auftragslage, dank Zuverlässigkeit und großer Qualität, in den beiden Altkreisen Mergentheim und Ochsenfurt gut.

In den Hauptzeiten hatte das Bauunternehmen über ein Dutzend Maurer beschäftigt. Richtig traurig sind Simone (60) und Gerhard (64) Schiffmann nach den ersten Tagen der Entspannung nicht, konnten sie sich doch schon mehrere Jahre auf diesen Tag vorbereiten und die Sorge um ihre verdienten bisherigen Mitarbeiter konnten gut gelöst werden, was mit ein Hauptanliegen war. Dass die Sorge und Verantwortung für deren Auskommen weggefallen sind, erleichtert schon den Alltag, wie Gerhard Schiffmann sagt. Fehlen wird, wie seine rechte Hand Simone ergänzt, der Kontakt mit den Kunden, mit denen stets, wie auch bei den Mitarbeitern, eine harmonische und faire Zusammenarbeit herrschte. Nun wollen sie sich Zeit für ausgedehnte Frühstücke, die beiden Enkel und vor allem für private Interessen nehmen, die sie oft hinten anstellen mussten. brun

