Der Rotary Club hat Instrumente an die Musikschule Hohenlohe gespendet und unterstützt damit die Musikausbildung junger Menschen in der Region. Bei der Spendenübergabe in Creglingen richtete Schulleiter Andreas Straßer seinen Dank an Rotary-Clubpräsident Marcus Wirthwein und an Clubmeister Johannes Mnich für die finanzielle Zuwendung über 2500 Euro zur Beschaffung von fünf Gitarren und einer

...