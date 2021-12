Rossmarkt abgesagt

Niederstetten. Es wird in Niederstetten auch 2022 keinen Rossmarkt geben. Schweren Herzens haben sich die Verantwortlichen auch für das nächste Jahr zum Aussetzen der Traditionsveranstaltung entschieden.

Eigentlich ist der Niederstettener Rossmarkt aus dem Veranstaltungskalender der meisten regionalen Pferdebesitzer nicht wegzudenken, aber eben nur eigentlich. Schon in diesem Jahr musste die Stadt Niederstetten auf die Durchführung des geplanten Rossmarktjubiläums verzichten und auch im nächsten Jahr wird es keinen Rossmarkt geben. Die aktuellen Entwicklungen und daraus resultierenden Auflagen sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit der Gesundheit der Besucher lassen keinen „echten Steidemer Rossmarkt“ mit Begegnung, Austausch und gelebter Gemeinschaft zu. Seit dem Jahr 1846 machen sich widriger Witterungsbedingungen zum Trotz große und kleine Besucher, Reiter und Pferde Anfang Januar auf den Weg nach Niederstetten.

Pferdeprämierung, Krämermarkt, Umzug und das Einkehren in einer der Gaststätten zum gemeinsamen Mittagessen oder Vesper: seit 175 Jahren ist der „Steidemer Rossmarkt“ eine der ersten Veranstaltungen im Jahr, an denen man sich trifft und austauscht.

Für das Jahr 2021 hatte die Stadt Niederstetten ein großes Rossmarkt- Jubiläum geplant. Während der Planungsphase in 2020 war an eine Pandemie noch nicht zu denken. Doch das Jubiläum musste abgesagt werden und die Planungen wurden auf den Januar 2022 ausgerichtet. Nun wird auch dieser Rossmarkt endgültig ausfallen.

Ein weiteres Abwarten und Hoffen auf eine grundlegende Verbesserung der immer noch dynamischen Pandemiesituation und das daraus resultierende Risiko einer kurzfristige Absage will man in Niederstetten nicht eingehen. An allererster Stelle steht die Gesundheit von Besuchern und auch der verantwortungsvolle Umgang mit den Marktbeschickern und Pferdehaltern. stv