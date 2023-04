Aub. Der Verein Ars Musica Aub veranstaltet am Sonntag, 16. April, um 11 Uhr in der Stadtbücherei Aub eine musikalische Buchvorstellung unter dem Motto „Die schönste Gegend von der Welt“ – Romantikerinnen in Franken.

Dass die Kulturlandschaft Frankens an vielen Stellen besonders schön und speziell als romantisch empfunden wird, ist weithin bekannt. Dass sie jedoch auch mit den Namen einzelner Romantikerinnen verbunden ist, dürfte für manche eine neue Erkenntnis sein, denn insbesondere die Frauengestalten jener Zeit finden bisweilen zu wenig Beachtung.

Der Schriftsteller Andreas Reuß hat sich schon seit Jahren mit dem Thema „Romantikerinnen in Franken“ beschäftigt und vor allem im Bereich der Musik noch weitere Entdeckungen gemacht. Sein neu erschienenes Buch zu diesem Thema stellt er nun in Aub vor.

Umrahmt wird die Buchvorstellung von Liedern aus dem Schaffen romantischer Komponistinnen, vorgetragen von Stefanie Kuhn (Sopran, Bild) begleitet von Jieun Baek am Klavier. Bild: Bestelmeyerfotography