Rita Engel feiert 100. Geburtstag

Bieberehren. Mit Rita Engel feierte am Sonntag die älteste Einwohnerin Bieberehrens ihren 100. Geburtstag.

Die vor allem geistig noch sehr rüstige Seniorin kam als siebtes von acht Kindern der Familie Schmitt zur Welt. Ihre ersten vier Geschwister sind leider schon in Kindesalter gestorben.

Aus der Ehe mit dem Röttinger Arnulf Engel, der sie am 30. April 1949 vor den Bieberehrener Traualtar führte, sind drei Söhne, acht Enkel und elf Urenkel hervorgegangen.

Ehemann Arnulf, mit dem sie Jahrzehnte den landwirtschaftlichen Hof bewirtschaftete, verstarb mit 92 Jahren kurz nach der Diamantenen Hochzeit.

„Ich will keinen Krieg“

Beim aktuellen Thema Ukrainekrieg kommt sie richtig in Rage und schimpft heftig, begann der Zweite Weltkrieg doch kurz nach ihrem Schulende: „Ich will keinen Krieg, mein Bruder Michael verstarb an seinen schweren Verletzungen am Heiligen Abend 1941, wenige Kilometer vor Moskau“, erinnert sie sich.

Dies war ein weiterer großer Schicksalsschlag, sollte er doch den Hof übernehmen. Der Hof selbst wurde im Krieg von sechs Bomben getroffen und vor allem das Haus stark beschädigt.

Viel an der frischen Luft

Die Jubilarin hat noch heute viel Interesse an der Landwirtschaft und dem Tages- beziehungsweise Ortsgeschehen. In ihre täglichen Gebete schließt sie die Bitte für ein baldiges Kriegsende ebenso ein wie alle erkrankten örtlichen Mitbürgern. Dank ihrer geistigen Frische vergisst sie kaum einen Geburtstag in der Familie, lediglich die altersgemäße Sehkraft bereitet ihr etwas Sorgen. Zu ihrem trotz hohem Alter außergewöhnlich guten, aktiven Leben meinte sie, dass sie schon immer gesund gelebt habe. Viel frische Luft habe auch zu ihrer Gesundheit beigetragen.

Auch die guten familiären Verhältnisse in dem Viergenerationenhaus tragen dazu bei, meint sie dankend. Zu ihrem Festtag kam neben dem stellvertretenden Landrat Waldemar Brohm, der die Glückwünsche des Landkreises überbrachte, auch Bieberehrens Bürgermeister Engelbert Zobel mit einigen örtlichen Gemeinderäten.

Besonders groß war die Freude bei der Jubilarin über das Ständchen von Albert Vogel, der mit ihrem Lieblingswalzer „Wenn der Wein blüht“ zum Festtag freudig beitrug. brun