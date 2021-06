Revolutionär und Retter

Crailsheim. Vor zwei Jahren stellte Lilly Maier in Crailsheim ihr Buch über die jüdischen Kindertransporte von 1938/39 vor. Auf Einladung des Stadtarchivs und des Weiße-Rose-Arbeitskreises präsentiert sie am Freitag, 9. Juli, um 19.30 Uhr im Ratssaal ihr neues Werk über das außergewöhnliche Leben des Revolutionärs, Reformpädagogen und Retters jüdischer Kinder, Ernst Papanek.

Der charismatische Wiener Pädagoge Ernst Papanek begeistert sich schon früh für die Sozialdemokratie und den Sozialismus. 1934 muss er ins Exil flüchten, 1938 wird er mit der Leitung von vier Kinderheimen für jüdische Flüchtlingskinder in der Nähe von Paris betraut. In kurzer Zeit gelingt es ihm, „seinen“ Kindern neue Zuversicht und Hoffnung zu geben, später kann er sie in die USA holen und so vor dem Holocaust bewahren. In ihrer großen Biografie folgt Lilly Maier dem abenteuerlichen Leben dieses vergessenen Helden, der nie aufgab, an die Menschlichkeit zu glauben, und gibt ihm seinen rechtmäßigen Platz in der Geschichte zurück. Eine Voranmeldung im Stadtarchiv unter der Telefonnummer 07951/403-1290 ist erforderlich.