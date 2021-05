Renitenter Radfahrer

Schwäbisch Hall-Sulzdorf. Die Polizei erhielt am Donnerstag Abend einen Hinweis, dass im Außenbereich einer Gaststätte in der Straße Blätteräcker in Schwäbisch Hall-Sulzdorf Betrieb herrsche und sich dort mehrere Menschen aufhalten würden.

Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit gegen 20.30 Uhr wurde tatsächlich ein solcher Betrieb der Außengastronomie festgestellt. Der Betreiberin der Gaststätte droht nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

Zwei Männer versuchten, sich auf ihren Fahrrädern der Kontrolle zu entziehen. Beide wurden aber von den Beamten gestoppt. Bei einem 24-Jährigen ergaben sich Verdachtsmomente, dass er unter starkem Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille, weshalb er sich in einer Klinik einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihm drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Unter Alkoholeinfluss

Der zweite Radfahrer, ein 70-jähriger Mann, stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei der Kontrolle verweigerte er sich und drohte dem Beamten mit Gewalt. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht. Gegen die Maßnahmen leistete er massiven Widerstand. Polizeibeamte wurden während des Vorfalls nicht verletzt. Der 70-jährige erlitt eine leichte Verletzung.

Nachdem er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde er ebenfalls zu einer Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Während der ganzen Zeit beleidigte der Mann die Beamten massiv. Ihm droht nun wegen Widerstands und Beleidigung eine Anzeige. Derselbe Mann, welcher die Ordnungshüter am Donnerstagabend noch wüst beschimpft hatte, meldete sich am Freitagmorgen gegen 1.15 Uhr per Notruf, da er offenbar auf dem Heimweg einen Abhang hinabgestürzt war und sich nicht mehr alleine aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes verweigerte der Mann. Die eingesetzten Beamten machten den Mann in der Bühlertalstraße ausfindig und brachten ihn nach Hause. pol