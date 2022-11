Rekordteilnahme bei Stadtmeisterschaften

Niederstetten. Nach zweijähriger Coronapause fanden die Stadtmeisterschaften für Hobbytischtennisspieler in Niederstetten mit einer Rekordteilnahme wieder in der Großen Sporthalle statt. Insgesamt nahmen 44 Jugendliche und Erwachsene am Turnier teil. Die Einzelspiele fanden im Doppel-K.O.-System statt, so dass ein Spieler mit Niederlage in der Hauptrunde über die Trostrunde dennoch bis ins Endspiel kommen konnte. Erst bei zwei Niederlagen folgte das Turnieraus.

Alle Hobbyspieler traten mit großem Elan und Eifer an. Die vielen Zuschauer sahen spannende Spiele, und mancher Spieler verausgabte sich bis zur vollsten Erschöpfung. Für Tischtennis braucht es nicht nur Schnelligkeit und Ballgefühl, sondern auch ausreichende Kondition, um ein langes Turnier durchzustehen.

Bei den Jugendlichen erreichten Fabian Luksch und Robert Schmitt nach spannenden Spielen das Endspiel. Hier behielt Fabian Luksch die Oberhand und stand somit als Sieger der Jugendhobbyspieler fest. Noah Mayer erreichte den dritten Platz.

Im Doppelwettbewerb setzten sich Fabian Luksch und Emil Dod gegen Nico Tippl und Robert Schmitt durch. Frederik Endress und Noah Mayer belegten den dritten Platz. Somit konnte Fabian Luksch beide Titel gewinnen. Bei den Erwachsenen musste so mancher vermeintliche Mitfavorit seinen Gegnern zum Sieg gratulieren. In spannenden Spielen, die oft nur mit hauchdünnem Vorsprung endeten, erreichte der letztmalige Sieger der Stadtmeisterschaften, Olivier Luksch, das Endspiel. Hier traf er auf Ralf Schmitt, den er in der Hauptrunde schon einmal bezwungen hatte, der aber über die Trostrunde bis ins Endspiel weiterkam.

Beide Spieler gewannen jeweils einen Satz, sodass ein Entscheidungssatz über Sieger und Verlierer entscheiden musste. Hier setzte sich Olivier Luksch dann knapp durch, da Ralf Schmitt letztendlich durch die Spiele in der Trostrunde die Kondition fehlte. Um den dritten Platz kämpften Steffen Reissenweber und Stefan Dod, wobei Steffen Reissenweber die Oberhand behielt.

Im Doppelwettbewerb erreichten Dirk Marquard und Markus Käss gegen Andreas Gross und Steffen Reissenweber das Endspiel. Letztendlich setzten sich die Routiniers Marquard und Käss gegen die Youngster durch. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wurde auf die Ausspielung des dritten Platzes verzichtet und so wurden Ralf Schmitt/Joachim Füchsle und Tobias Dod/Jacob Ulbrecht jeweils als dritter Gewinner ausgezeichnet.

Bei der Siegerehrung durch den Abteilungsvorsitzenden Ralf Hermann erhielten alle Teilnehmer kleine Präsente, die von örtlichen Firmen und Banken gestiftet worden waren. Die große Teilnahme und Begeisterung der Teilnehmer für die Stadtmeisterschaften hat die Tischtennisabteilung des TV Niederstetten zu ihrer Entscheidung veranlasst, auch nächstes Jahr wieder ein Turnier auszurichten. tv