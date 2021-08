Reihenweise Spiegel beschädigt

Rothenburg. Ein Kleintransporter befuhr am Donnerstag gegen 7.45 Uhr die A 7 in Richtung Ulm. Im Baustellenbereich kurz vor der Anschlusstelle Wörnitz überholte er auf der linken Spur mit relativ hoher Geschwindigkeit eine Reihe von Lkw und beschädigte dabei an mindestens drei Fahrzeugen die Außenspiegel. Statt sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Aktuell melden sich immer noch weitere Geschädigte mit der Hoffnung, dass dabei auch Hinweise auf das bisher noch unbekannte Kennzeichen des Unfallverursachers auftauchen. Gesamtschaden: rund 3000 Euro. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1