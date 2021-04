Reha-Sport doch wieder möglich

Bad Mergentheim. Nachdem es von seitens des Landes widersprüchliche Informationen gab, ob Reha-Sport weiterhin uneingeschränkt erlaubt ist, hat sich der Verein Reha-Sport Bad Mergentheim um eine eindeutige Klärung bemüht.

Inzwischen liegt dem Verein folgende Antwort des Sozialministeriums vor: „Nach erneuter interner Rücksprache möchten wir bezüglich Ihres Anliegens nochmals mit Ihnen in Kontakt treten. Reha-Sport wurde in der neuen Liste der offenen und geschlossenen Einrichtungen ab 19. April als unter allen Inzidenzen erlaubt eingetragen: https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210420_Liste-offen-geschlossen.pdf.

Zwar ist der Reha-Sport nicht ausdrücklich in Paragraf 20 Absatz 5 Nr. 3 Corona-Verordnung von der Untersagung ausgenommen, in der Sache handelt es sich jedoch hierbei um eine medizinische notwendige Leistung, die lediglich auf einer Sportanlage durchgeführt wird. Dass der Verordnungsgeber hier grundsätzlich eine differenzierte, an der Frage der medizinischen Notwendigkeit orientierte Betrachtung vornimmt, ergibt sich bereits aus Paragraf 13 Absatz 1 Nr. 8 Corona-Verordnung.

Daher ist medizinisch notwendiger Reha-Sport auch bei Inzidenzen über 100 in den betreffenden Landkreisen weiterhin erlaubt. Wir bitten Sie um Entschuldigung dafür, dass wir Ihnen zunächst eine gegenteilige Auskunft gegeben haben.“

Somit können die Vereine Reha-Sport weiterhin unter denselben Regelungen anbieten, wie es vor der Änderung der Corona-Verordnung zum 19. April der Fall war.

Der Verein Reha-Sport Bad Mergentheim veranstaltet ab Montag, 26. April, wieder im gewohnten Umfang Reha-Sport für die Gruppen in Bad Mergentheim und Lauda.

Alle bis zum 19. April terminierten Gruppen werden wieder angeboten. pm

