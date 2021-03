Creglingen. Zum Frühlingsbeginn holten die Gartenfreunde die Stelen aus dem Romschlössle-Dachboden, um sie wieder an ihren Standort „Rosen und Poesie“ im Zwinger zu platzieren. Hinter dem Romschlössle-Garten, zwischen den frisch geschnittenen Wildrosen, bei den neuen Steinbänken und einer Sitzgruppe im Dornröschen-Rondell, ist ein Spaziergang immer lohnenswert. Ein öffentlicher Schnittkurs war in diesem Jahr nicht möglich. Doch ein früherer südländischer Weingärtner brachte die Rebstöcke schnittgerecht in Form. Man kann sich informieren und die Anlage besichtigen. Alle historischen Rosen, Stamm- , Bodendecker, Kletter- und Rambler-Rosen wurden intern geschnitten. Beim Verein stehen ein Vertikutierer und eine Gartenfräse bereit. Diese werden an die Mitglieder ausgeliehen. Bei Bedarf meldet man sich bei der Vorsitzenden Elli Metzger, Telefon 07933/7201.

