Rathaus und Stadtmuseum wieder offen

Crailsheim. Mit dem Unterschreiten der Schwelle der 7-Tage-Inzidenz von 100 können auch die städtischen Einrichtungen teilweise wieder öffnen. Besucher müssen jedoch einen tagesaktuellen Test oder einen Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis vorlegen.

Die Corona-Situation entspannt sich in der Region zunehmend. So lag die 7-Tage-Inzidenz am Dienstag im Landkreis Schwäbisch Hall bei 56,9, weshalb das Landratsamt Schwäbisch Hall auch entschieden hatte, dass die Bundesnotbremse ausläuft.

Seit 2. Juni hat das Rathaus wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Da viele Mitarbeitende sich jedoch weiterhin im Home Office befinden, rät die Verwaltung, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren. Der Zugang in die Stadtverwaltung ist über das Bürgerbüro sowie den Neubau möglich.

Sonderausstellung

Der Eingang am Amtshaus bleibt weiterhin geschlossen. Sollten die Infektionszahlen wieder steigen, schließt das Rathaus automatisch wieder bei einer Überschreitung des kreisweiten Inzidenzwertes von 150. Ebenfalls von den Öffnungsschritten betroffen ist auch das Stadtmuseum. Dieses ist seit Mittwoch wieder regulär zugänglich. Interessierte können dann auch die Sonderausstellung „Peter Jakob Schober. Tradition und Moderne“ wieder besuchen. Die Ausstellung zeigt das Werk eines Künstlers, der im vergangenen Jahrhundert in der Kunstszene des Südwestens einen wichtigen Platz einnahm. Alleine für das Crailsheimer Rathaus hat er drei Wandbilder geschaffen. In der Ausstellung werden insgesamt rund 60 Arbeiten gezeigt. Neben den Ölgemälden sind auch – in der Öffentlichkeit weniger bekannte – Zeichnungen, Radierungen, Farbkreiden und Aquarelle zu sehen. Eine Fotopräsentation unternimmt darüber hinaus eine virtuelle Reise zu den öffentlichen Werken in der Region. Für die Sonderausstellung können zusätzliche Besuchstermine unter der Woche per Telefon 07951/ 4033720 oder E-Mail: info.stadtmuseum@crailsheim.de vereinbart werden. Im Stadtmuseum gelten die gleichen Zugangsbeschränkungen wie im Rathaus.

